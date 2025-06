Verdone | Far ridere che fatica Fellini è sempre stato il mio idolo

una fonte inesauribile di ispirazione e genialità. La sua arte ha attraversato generazioni, portando risate, emozioni e un'immensa passione per la vita. La serata a Riccione è stata un omaggio speciale a questi grandi protagonisti, un momento di celebrazione che rimarrà impresso nella memoria di tutti. E così, tra applausi e sorrisi, il festival si è concluso con il cuore colmo di gioia e gratitudine.

Una serata speciale a Riccione, per il gran finale dell’ Italian global series, il festival dedicato alla serie tv. Sabato sera piazzale Ceccarini era gremito per la cerimonia finale e la consegna degli ultimi premi. Mattatore della serata Carlo Verdone: per lui bagno di folla fin dal red carpet. E lui, sul palco, ha ricambiato così: "Amo la Romagna, la amo veramente, anche perché a pochi passi da qui è nato il grande Federico Fellini, che è stato sempre il mio idolo. È bellissimo stare qui in questa straordinaria Romagna!". A Verdone è stato conferito un doppio premio, come attore e regista, per come ha saputo mettersi in gioco con autoironia e generosità con la sua serie Vita da Carlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it