verdello quasi un verbale al giorno ai camionisti che ignorano il divieto

Effettuiamo controlli continui, ma purtroppo molti camionisti continuano a ignorare il divieto, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Verdello si trova a dover fronteggiare questa problematica da troppo tempo, con un ritmo di verbali che ormai si avvicina a uno al giorno. È arrivato il momento di rafforzare le misure e sensibilizzare quanti ancora sfidano le regole, perché la tutela della comunità non può più aspettare.

Verdello. Sono ancora tanti, troppi i mezzi pesanti che invadono abusivamente il centro abitato in barba all'ordinanza esistente scattata contestualmente con l'apertura al traffico della tangenziale est. Secondo il comando di polizia locale, i verbali elevati ogni settimana agli autotrasportatori che non rispettano il divieto sono all'incirca uno al giorno. E per ogni sanzione staccata, c'è sempre qualcuno che la fa franca. "Effettuiamo controlli quotidiani e capillari – spiega il comandante Giovanna Farina – e, in tutto, registriamo cinque o sei sanzioni a settimana. In molti si ostinano ad attraversare il centro abitato per evitare la tangenziale o, anche, per un mancato aggiornamento dei dispositivi per la navigazione.