Verbania dopo 101 anni chiude la fabbrica di cioccolato Gli operai in lacrime | Abbandonati dalle istituzioni

La storica fabbrica di cioccolato di Verbania, simbolo di tradizione e passione, chiude dopo 101 anni di attività, lasciando nello sconforto i 100 operai che hanno dedicato una vita a creare dolcezza. Nonostante la produzione continuasse fino all’ultimo, il motivo della chiusura resta avvolto nel mistero, alimentando un senso di abbandono e smarrimento tra chi ha fatto della lavorazione del cioccolato il proprio mestiere e la propria storia.

Dopo 101 anni, la fabbrica di cioccolato di Verbania ha chiuso i battenti. E per i cento dipendenti dello stabilimento sulla sponda piemontese del lago Maggiore, oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro. Tra abbracci e lacrime. E un senso di smarrimento. La chiusura era stata annunciata la scorsa estate dalla multinazionale belga Barry Callebaut. Non perché in crisi. Anzi, i lavoratori hanno continuato a produrre fino all’ultimo. Il motivo della chiusura sarebbe riconducibile a motivi logistici di uno stabilimento immerso nel centro città. Una ricostruzione che i lavoratori e le lavoratrici insieme ai sindacati hanno sempre respinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it