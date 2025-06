Venezia La festa è finita

Venezia, la festa 232, è ormai un ricordo sfocato. Ammettiamolo: anche Riccardo Garrone nel mitico "Vacanze di Natale" avrebbe esclamato, con il suo inconfondibile stile, che basta con le ostentazioni e i festeggiamenti perpetui. Finalmente, il matrimonio Bezos è terminato, e con esso gli eccessi e le luci sfavillanti. Ora, possiamo tornare a respirare un’aria più autentica e meno artificiale, lasciando alle spalle un capitolo di eccessi e superficialità.

Ma sì, ammettiamolo, anzi ammettetelo. A tutti è venuto in mente Riccardo Garrone-avvocato Covelli nel primo e fondamentale film Vacanze di Natale dei Vanzina bros, i nostri intellettuali di riferimento, quando sbotta: "E anche questo Natale. se lo semo levato dalle p.!". Ecco: finalmente questo matrimonio Bezos è finito, tutti se ne sono andati sui loro jet privati, e non siamo più costretti a ogni giornale o telegiornale a sorbettarci dettagliate descrizioni delle nozze supercafonal, chi c’è, com’è vestito, che cosa si è fatto, che cosa si è mangiato e soprattutto quanto è costato. Di peggio, c’è stato davvero solo chi le contestava, queste nozze, in ossequio alla bizzarra ma radicata convinzione italiana che la ricchezza non sia una fortuna o, nei casi migliori tipo quello di mister Amazon, un merito, ma una colpa: e qui davvero le due chiese, quella cattolica e quella comunista, ci hanno segnato per sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezia La festa è finita

