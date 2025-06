Venerdì Piacentini in Ricci Oddi | ritornano Al buio in Ricci Oddi e le Visite sonore

Venerdì 4, 11 e 18 luglio, la Galleria Ricci Oddi si trasforma in un crocevia di emozioni, unendo arte e innovazione con le sue visite sonore e le proiezioni immersive. In occasione dei Venerdì Piacentini, l’arte si apre al pubblico in orari prolungati, offrendo esperienze uniche che coinvolgono tutti i sensi. Non perdere l’occasione di vivere questi appuntamenti straordinari e scoprire un modo nuovo di confrontarsi con l’arte e la cultura.

In occasione dei Venerdì piacentini di luglio - venerdì 4, 11, 18 luglio - la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi osserverà un’apertura continuata e prolungata dalle ore 9,30 sino alle 22. Venerdì 4 luglio e venerdì 11 luglio sarà inoltre possibile godere in orario serale di due iniziative. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ricci Oddi, apertura straordinaria in occasione dei Venerdì Piacentini - Vivi un'esperienza unica alla Galleria Ricci Oddi durante i Venerdì Piacentini del 20 e 27 giugno! Con orario continuato dalle 9,30 alle 24, potrai immergerti nell'arte senza fretta e scoprire le meraviglie di "Da Ghiglia a Morandi.

