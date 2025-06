Vendetta e segreti 2021 | trama completa del film

Preparati a scoprire i misteri e le emozioni nascoste in "Vendetta e Segreti", il thriller del 2021 diretto da Danny J. Boyle. La storia di Nicole Atkins, giovane studentessa alle prese con il passato e un oscuro segreto che minaccia di emergere, ti terrà con il fiato sospeso. Quando i segreti diventano una minaccia, cosa farà Nicole? Scopriamolo insieme!

Vendetta e segreti è un film del 2021 diretto da Danny J. Boyle, che va in onda su TV8 il 30 giugno 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia della giovane Nicole Atkins, la quale deve concludere i suoi studi nella scuola di specializzazione. La ragazza non vuole più pensare alla sua passata relazione con un professore sposato, ma ecco che qualcuno nel campus dice di conoscere tutti i suoi segreti. Vendetta e segreti su TV8: riassunto trama completa. La trama di Vendetta e segreti inizia con una donna bionda che sta bevendo del vino nella vasca da bagno.