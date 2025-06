Vendete cibo più sano | i supermercati con gli sconti in base alle calorie nel carrello

Immagina di fare la spesa e, grazie a un sistema innovativo, gli sconti vengono applicati in base alle calorie nel tuo carrello: un modo intelligente per promuovere cibo sano e combattere l'obesità. Il governo britannico si mobilita, imponendo alle catene di supermercati di ridurre le calorie disponibili, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo l'alimentazione quotidiana. Un passo decisivo verso un futuro più salutare, dove scegliere bene diventa più conveniente e semplice.

Il governo britannico dichiara guerra all'obesità, un problema che sta mettendo sotto pressione il Servizio sanitario nazionale (NHS) e pesando sull'economia. L'esecutivo guidato dal labourista Keir Starmer ha ideato un nuovo piano d'attacco: le catene dei supermercati devono ridurre le calorie. 🔗 Leggi su Today.it

