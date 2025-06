velox bologna crescono i ricorsi e in 4 anni gli incassi sfiorano i 22 milioni

A Bologna, i velox continuano a crescere, portando nelle casse della città quasi 10 milioni di euro solo nel 2025. In quattro anni, gli incassi complessivi sfiorano i 22 milioni, evidenziando l’efficacia e l’impatto di questa tecnologia sulla mobilità urbana. Mentre il dibattito normativo si intensifica, rimane aperta la sfida di trovare un equilibrio tra sicurezza stradale e rispetto dei diritti. La questione è destinata a rimanere sotto i riflettori: cosa riserverà il futuro?

Bologna, 30 giugno 2025 – Sono quasi 10 milioni gli euro incassati dalle multe dei velox sotto le Torri. E, se andiamo a ritroso di 4 anni, al 2021, quando erano attivi solo gli occhi elettronici più 'vecchi', quelli di via Stalingrado e Viale Panzacchi, il conto raddoppia a quasi 22 milioni. Per questo resta 'attenzionata' in città (e non solo) la questione normativa legata agli occhi elettronici. Il ministero delle Infrastrutture ha dato il via al censimento degli autovelox italiani, dei quali una sessantina tra Bologna (che ne conta sei) e provincia, e il prefetto Enrico Ricci ha già fatto sapere che "c'è un tavolo di lavoro che sta operando per verificare quali siano i velox ancora utili o se, invece, non sia il caso in alcuni tratti di installarne dei nuovi".