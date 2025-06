Vela | al circolo di Marina di Massa Prima regata estiva open In evidenza le Alpa Esse

Al Circolo della Vela di Marina di Massa, la prima regata estiva open ha acceso l’entusiasmo tra appassionati e velisti. Le Alpa Esse, barche nate per la competizione, hanno brillato dominando con agilità e stile, dimostrando che l’estate in mare è pura adrenalina. Tra vele colorate e strategie mozzafiato, il mare si è trasformato in un palcoscenico di emozioni. La stagione promette ancora grandi sfide e spettacoli indimenticabili.

Al Circolo della Vela di Marina di Massa ha spopolato la prima delle quattro sessioni di regate estive open, aperte cioè a ogni tipo di unità a vela. Si è distinto nello specifico il gruppo delle Alpa Esse, nate per le competizioni, che hanno praticamente dominato. Queste barche dotate di randa, fiocco e spinnaker sono veloci, tecniche e divertenti con due persone di equipaggio. C'erano anche Flying Dutchman, deriva planante che supera i 6 metri di lunghezza ed è dotata di una notevole velatura tanto da essere considerata la regina, ed ancora un Laser, unità mono albero con solo randa facile da spiaggiare ma che richiede molta abilità in acqua, ed un Finn nella versione modificata con il fiocco per l'evento oltre al Vaurien categoria sloop.

