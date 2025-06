Vasto incendio lambisce le abitazioni paura nei pressi di via Casilina

Un dramma si sta consumando nel cuore di Anagni, dove un vasto incendio minaccia le abitazioni di via Casilina e dintorni. La paura avvolge i residenti, giĂ alle prese con il caldo di questa torrida estate, mentre le fiamme avanzano pericolose. La situazione resta critica: aggiornamenti in tempo reale per garantire sicurezza e solidarietĂ tra tutti coloro coinvolti. Al momento...

Oltre al caldo di questi giorni nella giornata odierna gli abitanti della zona del Tufano, nella parte bassa della cittadina di Anagni (Frosinone), stanno facendo i conti anche con un vasto incendio che si è sviluppato da Via Preturi arrivando a lambire anche diverse abitazioni. Al momento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: vasto - incendio - abitazioni - lambisce

Vasto, incendio nella notte in via Ciccarone: danneggiato lo storico negozio D’Adamo Fiori e Piante - Nella notte, un violento incendio in via Ciccarone a Vasto ha danneggiato gravemente il storico negozio "D’Adamo Fiori e Piante".

Patti - Incendio in contrada Rasola lambisce le abitazioni, danneggiata la condotta del gas. Tanta paura e preoccupazione per i residenti delle... Vai su Facebook

Vasto incendio lambisce le abitazioni, paura nei pressi di via Casilina; Cavriana, vasto incendio di sterpaglie lambisce le abitazioni: sul posto l'elicottero da Bergamo; CELLOLE – Vasto incendio lambisce le abitazioni di via Sele, momenti di panico oggi pomeriggio. IL VIDEO ESCLUSIVO.

Parete, incendio a ridosso delle abitazioni: l’intervento della Protezione Civile evita il peggio - Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno, intorno alle ore 15, nei terreni agricoli situati al confine ... Secondo pupia.tv

Notte di paura ad Amendolara, un vasto incendio minaccia il centro storico - Il rogo, di matrice dolosa, ha circondato le abitazioni, costringendo decine di persone all'evacuazione. Riporta corrieredellacalabria.it