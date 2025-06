Vaskompiglio in concerto al glamping in riviera | una serata rock dedicata a Vasco Rossi

Preparati a vivere una notte indimenticabile al Glamping in Riviera! Sabato 5 luglio, l’Incanto Glamping Village di Savio si trasforma in un palcoscenico rock con il concerto dei VasKompiglio, la tribute band più amata in Emilia-Romagna per la loro energia e fedeltà al mito Vasco Rossi. Una serata perfetta per gli appassionati di musica e per chi vuole divertirsi sotto le stelle, lasciandosi conquistare dal ritmo di questa leggenda vivente. Non mancare!

Sabato 5 luglio, a partire dalle 20, l’Incanto Glamping Village di Savio ospita una serata all’insegna della musica live con il concerto dei VasKompiglio, una delle tribute band più seguite in Emilia-Romagna, nota per la qualità delle esibizioni e la fedeltà al repertorio di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

