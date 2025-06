Variante al piano operativo | c’è tempo fino al 21 luglio per presentare le osservazioni

L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha adottato la Variante n.1 al Piano Operativo, un passo importante per valorizzare e sviluppare il territorio in modo sostenibile. Con una scadenza fissata al 21 luglio, i cittadini sono invitati a presentare le proprie osservazioni, contribuendo attivamente alla crescita condivisa del paese. Questa è un’opportunità unica per essere protagonisti del cambiamento e plasmare il futuro di Castiglion Fiorentino.

L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dello scorso 29 aprile ha provveduto all’adozione della Variante n.1 al Piano Operativo ai sensi dell’art.19 L.R.T. n. 652014 e s.m.i.. che ha come obiettivo l’aggiornamento e l’integrazione alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

