Varchi d’estate fa il pieno cresce l’attesa per Drusilla Foer pronta ad incantare la piazza

L’estate a Montevarchi si infiamma di emozioni e spettacoli, e l’attesa cresce per l’arrivo di Drusilla Foer, pronta a catturare il pubblico con il suo talento unico. Varchi d’Estate, dopo il successo delle prime serate esaurite, si conferma come l’evento imperdibile della stagione. La piazza si prepara a vivere momenti magici sotto il cielo estivo, rafforzando il legame tra cultura e comunità. La scena è tutta vostra: non perdete questa straordinaria occasione.

ARezzo, 30 giugno 2025 – Le prime quattro serate di Varchi d’Estate hanno registrato il tutto esaurito, confermando il successo della nuova rassegna estiva a Montevarchi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo al programma fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dall’ultima applauditissima esibizione di Sabrina Morante, “L’Altra Mina”, con i capolavori e le cover di Mina, dalla serata di musica d’autore con Simone Baldini Tosi, passando per le emozioni dei grandi classici dei Pooh grazie alla PoohIsar Tribute Band e alla comicità della compagnia montevarchina “N’icche Posso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Varchi d’estate fa il pieno, cresce l’attesa per Drusilla Foer pronta ad incantare la piazza

