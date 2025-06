Vanzini sicuro | Credo che Verstappen riveda il suo talento in Antonelli

Il Gran Premio d’Austria di ieri ha regalato pochi brividi, con il dominio incontrastato delle McLaren. Tuttavia, in curva 3, il celebre tornantino del Red Bull Ring, un momento ha fatto brillare la speranza e il talento di tanti appassionati. Tra questi, Andrea Kimi Antonelli, che ha tentato un sorpasso audace, dimostrando che il futuro della Formula Uno potrebbe riservare grandi sorprese e rivisitazioni di talento come quello di Verstappen.

Il Gran Premio d'Austria di ieri, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ha vissuto pochi momenti emozionanti Anzi, visto il dominio incontrastato delle McLaren, si può dire che l'unico colpo di scena è avvenuto in partenza. Esattamente in curva 3. Il celebre tornantino del Red Bull Ring, laddove gli attacchi non mancano, e di conseguenza i sorpassi. Il pensiero è stato anche quello di Andrea Kimi Antonelli che ha provato la staccata profonda. Vedendo gli esiti dell'attacco si può parlare sicuramente di troppo profonda dato che, dopo avere evitato per questione di millimetri Lewis Hamilton, è andato a centrare la posteriore destra di Max Verstappen, mandando ko l'olandese e sé stesso.

