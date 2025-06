Vannacci a Messina | Chi resta è l’eroe Il coraggio la memoria le paure e quel Cous Cous che sa di casa

A Messina, tra onde e ricordi, Roberto Vannacci ha dato vita a un racconto che fonde storia, coraggio e sapori di casa. Un evento che ha riunito il passato e il presente, lasciando un’impronta indelebile tra le rive di questa città affacciata sul mare. La sua narrazione invita a riflettere sulle nostre radici e sulle paure che ci accompagnano, svelando un’identità profonda e condivisa. E così, il suo messaggio si perde nel ...

Sulle rive di Messina, Roberto Vannacci intreccia Foscolo, patria e sapori familiari in un racconto identitario dal tono solenne. Ma sulle paure che agitano il presente, nessuna risposta. Solo un eloquente silenzio. Tra il richiamo ai Sepolcri di Foscolo e riflessioni sul senso della memoria, Roberto Vannacci si racconta. È successo a Messina lo scorso 27 giugno, in riva al mare, con il profumo della salsedine e l'eco della storia a fare da colonna sonora. L'occasione è stata un evento tributo al Comandante Salvatore Todaro, organizzato al Mun Beach Club dei fratelli Impiduglia. Ma come spesso accade quando c'è di mezzo Vannacci, ciò che parte come cerimonia si trasforma in qualcosa di più.