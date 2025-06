Vandali contro Falcone e Borsellino | a Bollate distrutta la targa commemorativa

Hanno colpito nel cuore della memoria collettiva, distruggendo la targa dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Bollate. Un gesto vigliacco e meschino che offende non solo i due eroi della lotta alla mafia, ma l’intera comunità che si impegna per legalità e giustizia. Ma Bollate non si arrende: continueremo a ricordare e onorare il loro sacrificio.

Bollate (Milano) – “È un gesto vigliacco e meschino che colpisce non solo la memoria di due servitori dello Stato, ma tutta la comunità che crede nella legalità , nella giustizia e nella memoria attiva”. Rabbia, sdegno, ma anche una certezza,”«andremo avanti”: Bollate risponde così all’atto di vandalismo contro la targa dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si trova nel parchetto accanto alla scuola Montessori. I vandali, probabilmente nella notte tra venerdì e sabato, hanno completamente distrutto la targa. “Esprimiamo la nostra più ferma condanna per questo atto vandalico. Ma non ci sorprende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali contro Falcone e Borsellino: a Bollate distrutta la targa commemorativa

