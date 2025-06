Valtur Brindisi | si conclude il rapporto con il direttore sportivo Leo De Rycke

Valtur Brindisi annuncia con rammarico la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Leo De Rycke, arrivato a Brindisi nell'estate 2023 con grandi ambizioni e un contratto biennale. Professionista esemplare, ha contribuito con passione e competenza alla crescita della squadra, lasciando un segno indelebile nel percorso sportivo della societĂ . La dirigenza ringrazia Leo De Rycke per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro.

