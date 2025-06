Valorizzazione culturale nel Lazio la Regione punta su Etruschi e Civita Castellana

La regione Lazio si prepara a riscoprire le sue radici più profonde, puntando sulla valorizzazione culturale di tesori come gli Etruschi e Civita Castellana. Con l’approvazione del Piano Annuale 2025, sono destinati oltre 38 milioni di euro per sostenere interventi e attività che faranno rivivere il patrimonio storico, archeologico e artistico, rendendo questa terra ancora più affascinante e viva. È un’occasione unica per riscoprire le proprie origini e promuovere il turismo culturale.

È stato approvato il Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale per l’annualità 2025. (D.G.R. n. 441 del 12062025 ai sensi della L. R. n. 242019 - art. 29.). Il Piano mette a disposizione complessivamente oltre 38 milioni di euro per sostenere interventi ed attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

