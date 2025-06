Valditara | I giovani sono immaturi ma è tutta colpa di chi glielo permette Reintrodurremo il concetto di esame di maturità

Il ministro Valditara solleva un tema scottante: la maturità dei giovani e le responsabilità di chi li guida. Con un occhio rivolto al passato, annuncia il ritorno dell’esame di maturità, accompagnato da iniziative nelle scuole per rafforzare il rispetto e l’educazione civica. È un'occasione per riflettere su come investire nel futuro dei nostri ragazzi, puntando sulla qualità dell’educazione e sulla crescita personale.

Da settembre 2024, le nuove Linee guida sull'educazione civica hanno dato il via a una serie di iniziative in quasi il 90% delle scuole. L'obiettivo principale è la promozione del rispetto interpersonale, con un focus specifico sulla condotta sana e il rispetto verso le donne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: valditara - giovani - sono - immaturi

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro.

Non sono un insegnante di sostegno, né sono precario. Eppure sento il bisogno di esprimere alcune considerazioni su una norma che, pur riguardando una parte specifica del mondo scolastico, potrebbe avere conseguenze più ampie sull’intero sistema di re Vai su Facebook

Valditara: I giovani sono immaturi, ma è tutta colpa di chi glielo permette. Reintrodurremo il concetto di esame di maturità; Valditara sul 2 giugno: fieri della nostra libertà. Giovani immaturi? Colpa di genitori infantili che non sanno dire 'no', ha ragione il sociologo Furedi; Il ministro Valditara e il preside del liceo Tasso: «Lascia per colpa dei genitori che vogliono comandare a scuola.

Valditara, giovani sono lampade che aspettano di essere accese - Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e ... Segnala ansa.it

Valditara a Fermo: "L'Its ? una grande sfida che d? opportunit? straordinarie ai nostri giovani" - MSN - straordinarie ai nostri giovani" "Ti venissero tre tumori": l'augurio choc alla Meloni Pomodori pelati, quali sono i migliori d ... Da msn.com