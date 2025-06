Vado a riva poi la tragedia | muore a 9 anni davanti ai genitori Le urla uno strazio terribile

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in un dramma straziante sulle rive del Piave, dove la piccola Adna Islam, di soli 9 anni, ha perso la vita annegando tra le acque impietose del fiume. La tragedia ha sconvolto la comunità di Cavaso del Tomba, lasciando un vuoto incolmabile. Una famiglia distrutta dall’inimmaginabile perdita, che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della massima attenzione in momenti di svago.

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in una tragedia senza appello sulle rive del Piave, dove una bambina di soli 9 anni ha perso la vita annegando tra le acque del fiume, rimaste impietose e silenziose testimoni dell'ennesimo dramma estivo. Si chiamava Adna Islam, aveva origini macedoni e viveva con la sua famiglia a Cavaso del Tomba, a pochi chilometri da Pederobba, in provincia di Treviso. Erano andati tutti insieme a rinfrescarsi lungo il greto, nei pressi del cementificio, in uno dei punti dove molti si fermano per trovare sollievo dall'afa. La piccola, mentre si trovava in acqua con i suoi familiari, ha deciso di tornare a riva.