Vaccino Covid von der Leyen ignora condanna del 2024 su mancata trasparenza contratti per acquisto 1 mld dosi per 2,7 mld € e non pubblica clausole indennizzo

L'avvocato Arnaud Durand denuncia con fermezza come von der Leyen sembri ignorare la condanna del 2024 sulla mancata trasparenza nei contratti di acquisto dei vaccini Covid, tra cui un miliardo di dosi per 27 miliardi di euro. Nonostante la sentenza favorevole della Corte di Giustizia Europea, le clausole di indennizzo rimangono segrete, alimentando un allarme sulla trasparenza e responsabilità . Durand lancia un monito cruciale: la pubblicità dei dettagli è un diritto, non un privilegio.

L'allarme arriva dall'avvocato Arnaud Durand, che nel luglio del 2024 ottenne una sentenza favorevole dalla Corte di Giustizia Europa sull'obbligo di pubblicazione delle clausole di indennizzo contenute nei contratti di acquisto dei vaccini Covid L'avvocato Arnaud Durand ha lanciato un monito.

Pfizergate, von der Leyen ha cancellato sms con Bourla su vaccini Covid Pfizer, secretato contratti di acquisto e l'ha fatta franca: nessuna conseguenza, né legale né politica - Il caso pfizergate, che coinvolge von der Leyen e Bourla, solleva gravi interrogativi su trasparenza e responsabilità nella gestione dei vaccini COVID-19.

