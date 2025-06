Vacanze stangata in arrivo

Preparatevi a una vera e propria stangata sulle vacanze degli italiani: i dati dell'Istat segnalano un aumento di oltre 200 euro nella spesa media per famiglia. Ma come è possibile, con un'inflazione ancora sotto controllo? La risposta sta nel fatto che gli aumenti appaiono ingiustificati e potrebbero mettere a rischio il vostro meritato relax estivo. È il momento di scoprire come difendersi e risparmiare.

I dati appena diffusi dall'Istat lasciano presagire una stangata sui costi per le vacanze degli italiani. Da 559 euro a 761 euro in più per la famiglia tipo. Eppure gli aumenti appaiono del tutto ingiustificati. L'inflazione è sotto controllo all'1,7%, in leggero rialzo rispetto al mese precedente, ma pur sempre una delle più basse d'Europa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vacanze, stangata in arrivo

In questa notizia si parla di: stangata - vacanze - arrivo - euro

Croazia: vacanze al sole… ma con la stangata in agguato - La Croazia, conosciuta per le sue incantevoli spiagge e il sole splendente, si è trasformata in un'arma a doppio taglio per i turisti italiani.

Caro vita, stangata sulle vacanze (e non solo): ?«Fino a 760 euro in più a famiglia». Dai voli al caffè, la top 10 degli aumenti Vai su X

Il caro vita non si ferma: stangata sulle vacanze, salgono anche i prezzi di caffè, uova e burro. L'allarme dei consumatori Vai su Facebook

INFLAZIONE, CODACONS: IN ARRIVO STANGATA SU VACANZE ESTIVE; Caro vita, stangata sulle vacanze (e non solo): ?«Fino a 760 euro in più a famiglia». Dai voli al caffè, la to; Estate 2025: stangata sui voli, prezzi alle stelle per le vacanze fino a 1.700 euro in più.

Caro vita, stangata sulle vacanze (e non solo): «Fino a 760 euro in più a famiglia». Dai voli al caffè, la top 10 degli aumenti - Giugno è ormai finito e l'estate entra nel vivo: ma quanto costeranno gli italiani le vacanze estive a luglio e agosto? leggo.it scrive

Codacons: in autunno in arrivo stangata fino a 1.500 euro a famiglia - 500 euro a famiglia Le spese per scuola, rincaro prezzi al dettaglio e bollette di luce e gas ... Lo riporta rainews.it