Va in vacanza e lascia morire la madre invalida | la verità shock emerge dalla perizia

Una verità sconvolgente emerge sulla vicenda di Antonella Marrella, la donna accusata di aver abbandonato la madre invalida per partire in vacanza. La perizia psichiatrica rivela un quadro complesso: il disturbo borderline della personalità e altre condizioni mentali potrebbero cambiare radicalmente l’esito giudiziario. Questa rivelazione apre nuovi scenari nel caso, mettendo in discussione l’accusa e la responsabilità di Marrella. La verità, ancora una volta, si nasconde dietro le ombre della mente umana.

Una diagnosi che potrebbe cambiare il destino giudiziario di Antonella Marrella, la 50enne reclusa a Rebibbia accusata di aver lasciato morire di stenti la madre invalida per partire in vacanza. Secondo la perizia psichiatrica del professor Rocco Zoccali, neuropsichiatra consulente della difesa, la donna sarebbe affetta da un disturbo borderline della personalità, con tratti maniacali e ossessivi e una parziale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Il documento, depositato in tribunale lo scorso 24 giugno, descrive una persona profondamente instabile, incapace di comprendere a pieno la portata delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va in vacanza e lascia morire la madre invalida: la verità shock emerge dalla perizia

In questa notizia si parla di: vacanza - morire - madre - invalida

Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre. La perizia: “Marrella borderline e ossessiva” - Una vicenda che scuote i valori della famiglia e mette in discussione i limiti della tutela. Antonella Marrella, accusata di aver lasciato la madre invalida e bisognosa di cure durante una vacanza, si trova ora al centro di un acceso dibattito tra perizia e giudizio morale.

Una vacanza in Abruzzo, una madre invalida lasciata sola a casa: la tragedia ha sconvolto Montelibretti. Antonella Marrella, ex ricercatrice e oggi detenuta a Rebibbia, è accusata di aver lasciato morire di stenti la madre 84enne. Secondo una perizia psichiatri Vai su Facebook

ORRORE Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre invalida e non autosufficiente; Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre. La perizia: Marrella borderline e ossessiva; L'abbandona a casa, va in vacanza e l'anziana madre muore. Arrestata prima della fuga.

Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre. La perizia: “Marrella borderline e ossessiva” - Antonella Marrella da mesi si trova reclusa nel carcere di Rebibbia dopo aver abbandonato la madre, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza ... Come scrive fanpage.it

ORRORE Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre invalida e non autosufficiente - Una vicenda drammatica e complessa scuote l’opinione pubblica: Antonella Marrella, 50 anni, si trova attualmente in carcere ... Si legge su statoquotidiano.it