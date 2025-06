Va in vacanza e lascia morire di fame e sete la madre La perizia | Marrella borderline e ossessiva

Una vicenda che scuote i valori della famiglia e mette in discussione i limiti della tutela. Antonella Marrella, accusata di aver lasciato la madre invalida e bisognosa di cure durante una vacanza, si trova ora al centro di un acceso dibattito tra perizia e giudizio morale. Ma cosa c’è dietro questa storia di abbandono e responsabilità ? La verità emerge solo attraverso un’analisi approfondita, alla quale tutti devono prestare attenzione.

Antonella Marrella da mesi si trova reclusa nel carcere di Rebibbia dopo aver abbandonato la madre, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza in Abruzzo. Per i periti della difesa, la donna sarebbe borderline, con tratti ossessivi e maniacali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

