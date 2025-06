va a funghi scivola e muore il corpo trovato dagli amici

Una tragica fatalità scuote i boschi della Valsassina: Sergio Radaelli, 55 anni di Arosio, ha perso la vita mentre cercava funghi, precipitando da un'altezza di trenta metri. La sua storia si intreccia con un altro dolore recente nei medesimi luoghi, sollevando domande sulla sicurezza e sulla natura imprevedibile di questi silenziosi boschi. La tragedia ci ricorda quanto sia importante rispettare i rischi nascosti nel nostro amore per la natura.

(Lecco) Sergio è morto mentre stava cercando funghi. è precipitato per una trentina di metri, senza possibilità di scampo. La tragedia si è consumata ieri, nei boschi della Crandola, in Valsassina. Sergio Radaelli aveva 55 anni e abitava ad Arosio. Un déjà vu: in quegli stessi boschi solo due settimane prima aveva già perso la vita Marco Panzeri, cuoco di 33 anni di Valgreghentino, anche lui un fungaiolo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando Sergio, proprio come Marco due domenica prima, non è arrivato al punto di ritrovo concordato con gli amici, con cui si era messo in marcia in mattinata di buon'ora, ma da cui si chi si era separato per battere una zona più ampia.