Uso responsabile della tecnologia Linee guida con i Patti digitali

Quante volte ci siamo chiesti se gli smartphone facciano bene o male alla crescita dei nostri figli? Per rispondere a questa domanda complessa, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore Alessandra Durante, insieme al prestigioso psicoterapeuta Alberto Pellai, hanno ideato le linee guida per i Patti Digitali. Questi patti rappresentano un importante passo avanti nel promuovere un uso consapevole della tecnologia, favorendo un dialogo aperto tra genitori, insegnanti e studenti per costruire un futuro digitale più sicuro e responsabile.

Patti digitali, tra genitori e figli, insegnanti, educatori e studenti, per usare e anche non usare smartphone e tablet. A proporre i patti digitali sono il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore a Giovani e Famiglia, Alessandra Durante, affiancati da Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva tra i maggiori esperti in Italia. "Quante volte ci siamo chiesti se gli smartphone facciano bene o male alla crescita dei nostri figli – spiega il sindaco -. Da una parte è innegabile la quantità d’informazioni utili all’apprendimento che l’accesso alla rete può dare, dall’altra non mancano motivi veri di preoccupazione: talvolta i bimbi vengono “parcheggiati” di fronte a uno schermo dai poteri anestetici, influenzando il grado di relazione con gli altri; poi su su fino all’età della preadolescenza, quando iniziano a frequentare spazi virtuali non sempre sani o sicuri perché popolati da persone o contenuti inadeguati se non addirittura pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uso responsabile della tecnologia. Linee guida con i Patti digitali

In questa notizia si parla di: patti - digitali - responsabile - tecnologia

Edufest: l’uso di telefonini e social. I sindaci firmano i Patti Digitali - Edufest, alla sua quarta edizione, promuove il dialogo sull’uso consapevole di telefonini e social. Con un parterre colorato e coinvolgente, tra concerti e incontri, i sindaci firmano i patti digitali per sensibilizzare giovani e adulti.

Patti digitali: buoni codici di comportamento per un uso responsabile della tecnologia https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/patti-digitali-buoni-codici-di-comportamento-per-un-uso-responsabile-della-tecnologia/… via @Lecco Notizie Vai su X

"Linee guida pratiche per genitori e educatori per promuovere un uso della tecnologia responsabile e consapevole, tenendo conto dello sviluppo psicologico dei ragazzi" Vai su Facebook

Uso responsabile della tecnologia. Linee guida con i Patti digitali; Patti digitali: buoni codici di comportamento per un uso responsabile della tecnologia; Lecco propone l'adozione dei Patti digitali con il dottor Pellai.

Patti digitali: buoni codici di comportamento per un uso responsabile della tecnologia - ” Affiancato dal dottor Pellai, il comune ha proposto l’adozione di “patti digitali” che tutti quan ... Come scrive msn.com

Patti Digitali per un’educazione di comunità all’uso della tecnologia - Pressenza - Tuttavia, la tecnologia digitale, se utilizzata correttamente, può offrire innumerevoli benefici, sia dal punto di vista educativo che sociale. Da pressenza.com