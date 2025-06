Usiamo meno energia rinnovabili in calo | l’Ue spreca il suo potenziale

L’Unione Europea si trova a un bivio cruciale: dopo aver ridotto il consumo energetico per due anni consecutivi, i primi mesi del 2025 mostrano una diminuzione nella produzione di energia rinnovabile. Un segnale che mette in discussione il nostro impegno verso un futuro sostenibile. Questi dati ci offrono uno sguardo approfondito sulla direzione della politica energetica europea e sulle sfide da affrontare per valorizzare appieno il potenziale delle fonti rinnovabili.

Nel 2023 le famiglie europee hanno consumato meno energia rispetto all’anno precedente per il secondo anno consecutivo. Lo ha fatto sapere la Commissione Europea in un comunicato stampa. Un segnale positivo in apparenza, che si scontra però con un dato più recente. Nei primi mesi del 2025, la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è diminuita. Ma cosa ci raccontano questi due dati sulla traiettoria energetica dell’Unione Europea? Consumi domestici in calo, le famiglie sono più attente. Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, nel 2023 le famiglie dei Paesi comunitari hanno utilizzato 9,6 milioni di terajoule di energia, in calo del 5,6% rispetto ai 10,1 milioni del 2022. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Usiamo meno energia, rinnovabili in calo: l’Ue spreca il suo potenziale

In questa notizia si parla di: energia - meno - rinnovabili - calo

A maggio 2025 il consumo di energia elettrica in Italia è stato di 24,2 miliardi di kilowattora, in calo del 2,7% rispetto all’anno prima. Il calo, considerando giorni lavorativi e clima, si riduce all’1,8%. Tutte le macroaree hanno visto una diminuzione dei consumi: - Vai su Facebook

#ConsumiElettrici Italia: a maggio record #rinnovabili, coperto il 55,9% della domanda elettrica italiana. Fabbisogno pari a 24,2 miliardi di kWh, in calo del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024; -1,8% se consideriamo il dato destagionalizzato e corretto Vai su X

Usiamo meno energia, rinnovabili in calo: l’Ue spreca il suo potenziale; Emissioni: in Italia calo del 6,8% nel 2023, ma serve accelerare per consolidare i risultati; A gennaio un leggero calo della produzione da rinnovabili.

I dati dell'energia elettrica in Italia - La rete elettrica dovemmo considerarla sempre come se fosse un braccio con due contrappesi: da un lato quella richiesta, dall’altro invece quella che riusciamo a produrre o importare. Si legge su ilbolive.unipd.it

Produzione e consumo di energia in Italia: i dati aggiornati - Produzione di energia elettrica in Italia, il ruolo delle rinnovabili Lo scorso anno la produzione lorda di energia elettrica in Italia è scesa a 262,7 TWh , in calo del 6,9% rispetto al 2022. Scrive rinnovabili.it