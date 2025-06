Uscita di old guard 2 su netflix | orario e dettagli

La data di uscita di "The Old Guard 2" su Netflix è finalmente ufficiale, dopo un’attesa di oltre cinque anni che ha tenuto incollati gli appassionati di azione e supereroi. Il sequel, attesissimo, promette novità sorprendenti e un ritorno coinvolgente dei personaggi iconici. Scopriamo insieme tutte le informazioni su orari, dettagli e cosa aspettarsi da questa nuova avventura che segnerà certamente un nuovo capitolo nel mondo di Netflix.

Attesa da oltre cinque anni, la pellicola The Old Guard 2 sta per essere resa disponibile su Netflix. Dopo il grande successo del primo film, rilasciato nel luglio 2020, l'uscita del sequel rappresenta un momento molto atteso dagli appassionati di azione e supereroi. In questo approfondimento si analizzerà la data di rilascio, le motivazioni dei ritardi e le principali novità che caratterizzeranno questa nuova avventura. la data di uscita di the old guard 2. l'orario di rilascio è quello abituale di Netflix. The Old Guard 2 sarà disponibile in streaming a partire dalle 3:00 del mattino ora orientale degli Stati Uniti (ET).

In questa notizia si parla di: uscita - guard - netflix - orario

