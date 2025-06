Usa spari contro i pompieri chiamati per domare un incendio | uccisi due vigili del fuoco morto anche il killer

Un dramma si è consumato nell'Idaho, dove spari contro i pompieri intervenuti per domare un incendio hanno causato la tragica morte di due vigili del fuoco e del loro aggressore. Un episodio inquietante che solleva inquietanti interrogativi sulle motivazioni e sulla sicurezza degli operatori sul campo. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e risposta su un atto così assurdo e violento.

L'agguato nell'Idaho, il rogo sarebbe stato appiccato proprio per attirare in trappola i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa, spari contro i pompieri chiamati per domare un incendio: uccisi due vigili del fuoco, morto anche il killer

