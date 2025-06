Usa il New Shepard di Blue Origin completa la sua 33esima missione spaziale

Il New Shepard di Blue Origin ha completato con successo la sua 33esima missione, segnando un traguardo importante nell’esplorazione spaziale privata. Sei coraggiosi passeggeri hanno condiviso un breve ma emozionante viaggio nello spazio, testimoniando il progresso della tecnologia e l’accessibilità al cosmos. La capsula è atterrata in sicurezza nel deserto del Texas, confermando ancora una volta l’affidabilità di questa innovativa piattaforma. Questo volo rappresenta un ulteriore passo avanti verso il futuro delle avventure spaziali.

Il New Shepard di Blue Origin ha lanciato con successo sei persone in un breve viaggio nello spazio. I passeggeri della missione NS-33 includevano Allie Kuehner e suo marito Carl Kuehner, Leland Larson, Freddie Rescigno Jr., Owolabi Salis e Jim Sitkin. La capsula New Shepard di Blue Origin è atterrata nel deserto del Texas occidentale circa 10 minuti dopo il lancio. L'azienda afferma che questo lancio è stato il suo 13esimo volo spaziale con equipaggio umano e il 33esimo volo per il programma New Shepard.

