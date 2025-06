usa i figli di pdiddy lasciano il tribunale di manhattan

Le tensioni si fanno sentire a Manhattan, dove i figli di P. Diddy escono dal tribunale nel cuore di un processo che scuote il mondo dell'hip hop. Tra accuse gravi e l'attenzione mediatica, le immagini delle sue figlie riflettono un momento di grande inquietudine e curiosità pubblica. Un caso che non solo mette in discussione il rapper, ma anche le dinamiche familiari di una delle figure più influenti della musica contemporanea.

New York, 30 giu. (askanews) - I figli di Sean Combs, rapper noto con diversi pseudonimi, tra cui "P. Diddy" o "Puff Daddy", lasciano il tribunale federale di Manhattan mentre la giuria inizia a deliberare nel processo al magnate dell'hip hop per le accuse che lo riguardano, tra cui quella di aver costretto le sue ex fidanzate a partecipare a maratone sessuali. Nelle immagini di Afp, si vedono le le figlie Jessie, Chance e D'Lila Combs e i figli Justin e King Combs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net