Usa ancora braccio di ferro Trump-Harvard | Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite

In un duro scontro tra le istituzioni e Harvard, l’amministrazione Trump ha accusato l’università di non tutelare adeguatamente gli studenti ebrei dalle molestie antisemite, minacciando il taglio dei finanziamenti federali. La questione mette in luce le tensioni tra diritti civili e autonomia accademica, portando alla ribalta un tema delicato e complesso: la protezione degli studenti e delle minoranze in ambienti universitari di prestigio. La vicenda si configura come un vero e proprio braccio di ferro tra potere e libertà di educazione.

L’ amministrazione Trump ritiene che l’università di Harvard non sia stata in grado di proteggere gli studenti ebrei dalle “molestie antisemite” e ha minacciato di tagliare tutti i finanziamenti federali all’università della Ivy League se non prenderà provvedimenti. Una task force federale ha inviato lunedì una lettera ad Harvard in cui si afferma che l’università ha violato le i diritti civili che impongono alle università di proteggere gli studenti dalla discriminazione basata sulla razza o sull’origine nazionale. La lettera afferma che gli investigatori hanno scoperto che Harvard è stata talvolta “complice volontaria delle molestie antisemite nei confronti di studenti, docenti e personale ebraici” e che i dirigenti hanno permesso che l’antisemitismo si diffondesse nel campus di Cambridge, nel Massachusetts. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, ancora braccio di ferro Trump-Harvard: “Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite”

