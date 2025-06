Urban Jungle le sculture di Sabrina Ferrari in mostra a Soave

Urban Jungle: le sculture di Sabrina Ferrari invadono Soave, trasformando il centro storico in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Le sue opere straordinarie, protagoniste di questa mostra temporanea fino al 7 settembre 2025, invitano i visitatori a immergersi in un mondo di creatività e riflessione. Un'occasione unica per scoprire l'arte contemporanea in un contesto affascinante e ricco di storia.

Soave, la perla dell’est veronese, inaugura la sua estate all’insegna dell’arte. E così, passeggiando nel centro storico della cittadina murata, fino al 7 settembre 2025 sarà possibile imbattersi nelle sculture dell’artista Sabrina Ferrari, uno dei nomi più rilevanti nel panorama artistico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Urban Jungle, fino al 7 settembre le sculture di Sabrina Ferrari in mostra a Soave

