Uranio arricchito in pochi mesi L’annuncio dell’Aiea esplode la rabbia di Trump

L’annuncio dell’arricchimento di uranio in pochi mesi da parte dell’Iran ha scatenato la furia di Donald Trump, che torna a minacciare una crisi nucleare in Medio Oriente. In un’intervista esclusiva, l’ex presidente americano avverte: l’Iran sarebbe “a poche settimane” dall’arma atomica, giustificando i recenti raid contro i siti nucleari iraniani. Ma cosa significa davvero questa escalation? La tensione si prepara a raggiungere nuovi vertici…

Donald Trump torna ad agitare lo spettro di una nuova crisi nucleare in Medio Oriente. In un’intervista concessa all’emittente Fox News, l’ex presidente americano ha dichiarato che l’Iran era “a poche settimane” dal possedere l’ arma atomica, giustificando così i recenti raid statunitensi contro tre siti nucleari della Repubblica islamica. Secondo Trump, gli attacchi lanciati contro gli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan avrebbero inflitto danni tali da rallentare “di decenni” il programma nucleare iraniano. Ma queste affermazioni cozzano con quanto emerge da fonti militari e da alcune analisi dell’intelligence: lo stesso Pentagono ritiene che le scorte di uranio arricchito non siano state compromesse in maniera significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Uranio arricchito in pochi mesi”. L’annuncio dell’Aiea, esplode la rabbia di Trump

