Uomo di 44 anni rinviato a giudizio per irregolarità contabili

Un uomo di 44 anni, coinvolto in un procedimento penale per irregolarità contabili legate a una società fallita, attende con tensione il suo destino al Tribunale di Benevento. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità nella gestione aziendale e sulle implicazioni legali di pratiche scorrette. L’udienza è fissata per il 26 febbraio 2026: un appuntamento decisivo che potrebbe cambiare il corso della sua vita e far luce su un caso che ha già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il Tribunale di Benevento ha fissato al 26 febbraio 2026, davanti al secondo collegio, l'udienza relativa a un procedimento penale che vede coinvolto un uomo di 44 anni, residente in provincia, accusato di gravi illeciti legati alla gestione di una società fallita. Le accuse e il procedimento.

Il tribunale ha deciso che la minore deve essere tolta alla mamma e ai nonni per una perizia in cui la Ctu ha ritenuto la madre ostativa al padre. L'uomo è rinviato a giudizio per lesioni.

