Uomini e Donne Alessandro Vicinanza chiede a Roberta Di Padua di sposarlo tramite i social

L’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua rivive sotto i riflettori: l’ex coppia di Uomini e Donne si riunisce in modo romantico, questa volta sui social. Con un gesto che ha conquistato il web, Alessandro ha chiesto a Roberta di sposarlo attraverso una dolce proposta su Instagram, lasciando tutti senza parole e alimentando i sogni di un futuro insieme. Un lieto evento che promette di trasformare la loro storia in un vero e proprio matrimonio da favola.

Fiori d'Arancio per l'ex coppia nata del dating show di Uomini e Donne? La proposta di Alessandro Vicinanza su Instagram. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza chiede a Roberta Di Padua di sposarlo (tramite i social)

