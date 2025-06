Uomini che spingono le donne | la violenza di genere urbana dei Butsukari Otoko

La violenza di genere urbana, spesso nascosta tra le pieghe della quotidianità, si manifesta anche attraverso comportamenti subdoli come quello dei butsukari otoko, uomini che spingono le donne senza motivo apparente. Un problema delicato e complesso, che si cela dietro gesti apparentemente insignificanti, ma che contribuiscono a creare un clima di insicurezza e paura. Per capire e combattere questa forma di aggressione, è fondamentale riconoscerla e parlarne apertamente.

Per quanto non sia bello dirlo, ci sono cose che sembrano non avere davvero limiti, e la violenza di genere ne è un esempio. Un problema enorme che tende a manifestarsi in modi sempre nuovi, diversi, sottili, a volte talmente tanto che non ci si rende quasi conto di esserci in mezzo, e il fenomeno del Butsukari Otoko ne è un perfetto esempio e se vi è mai capitato di essere "spintonate" con la spalla mentre camminate, senza che ci sia un reale affollamento per la strada o dove state camminando, può essere che lo abbiate vissuto in prima persona Definizione di Butsukari Otoko e origine del termine.