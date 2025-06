Un' ordinanza regionale per tutelare i lavoratori direttamente esposti al sole e al caldo | La richiesta di Di Marco Pd

In un gesto di grande attenzione verso la salute dei lavoratori, il consigliere regionale Antonio Di Marco ha proposto alla Regione Abruzzo un'ordinanza speciale per proteggere chi lavora sotto il sole cocente. Questa iniziativa mira a ridurre i rischi legati all'esposizione prolungata ai raggi UV, promuovendo condizioni più sicure e rispettose del benessere di chi opera nei settori più colpiti dal caldo estremo. La proposta rappresenta un passo importante verso una tutela più efficace sul territorio.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato una richiesta formale alla Regione Abruzzo per l'emanazione di un'ordinanza che limiti l'esposizione prolungata ai raggi solari per i lavoratori dei settori direttamente esposti, come agricoltura, florovivaistica e cantieri edili. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

