Uno Smash per la Vita torneo di padel solidale per trapiantati e personale medico | i vincitori

Sabato a Pietracuta si è giocata con entusiasmo la terza edizione di "Uno smash per la vita", il torneo di padel solidale dedicato ai trapiantati e al personale medico. Organizzato da Aido Emilia-Romagna e dal Circolo Tennis Valmarecchia, l’evento ha unito sport e solidarietà, premiando le coppie più forti e generose. Una giornata che ha dimostrato come il gioco possa diventare un grande gesto di speranza e rinascita, lasciando tutti con il cuore pieno di emozioni.

Si è svolta sabato a Pietracuta la terza edizione del torneo solidale di padel "Uno smash per la vita", organizzato da Aido regionale Emilia-Romagna e dal Circolo Tennis Valmarecchia, La manifestazione ha visto la partecipazione di coppie miste composte da atleti portatori di trapianto, familiari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: smash - vita - torneo - padel

San Marino. A San Leo, sport e solidarietà si incontrano nel III Torneo di Padel Solidale “Uno Smash per la Vita”, Memorial Giada Penserini Vai su Facebook

Uno Smash per la Vita, torneo di padel solidale per trapiantati e personale medico: i vincitori; Pietracuta: successo per la terza edizione del Torneo Solidale di Padel Uno Smash Per La Vita; Pietracuta, il torneo di padel Uno smash per la Vita porta l'attenzione su donazione e trapianto di organi.

Pietracuta, il torneo di padel "Uno smash per la Vita" porta l'attenzione su donazione e trapianto di organi - I proventi della giornata destinati all'acquisto di strumentazione necessaria per l’ospedale "Infermi" di Rimini ... Da altarimini.it

Pietracuta: successo per la terza edizione del Torneo Solidale di Padel “Uno Smash Per La Vita” - Lo scorso sabato 28 giugno si è svolta a Pietracuta la terza edizione del Torneo Solidale di Padel “Uno Smash Per La Vita”, organizzato da Aido Regionale ... Scrive chiamamicitta.it