Università ultimo open day online di presentazione del master in Diplomazia

Non perdere l'opportunità di scoprire il percorso formativo che apre le porte alla carriera diplomatica: venerdì alle 12, partecipa all'Open Day online su Teams e immergiti nella presentazione della seconda edizione del Master in Diplomazia. Un’occasione unica per conoscere i dettagli, fare domande e iniziare a costruire il tuo futuro nel mondo della diplomazia internazionale. Ti aspettiamo!

Venerdì alle 12 è in programma un open day online (piattaforma Teams), nel corso del quale verrà presentata la seconda edizione del Master di II livello in Diplomazia, funzionale alla preparazione al Concorso di ammissione alla carriera diplomatica, promosso annualmente dal ministero degli Affari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: open - master - diplomazia - università

Per iscrizioni: https://master.unibo.it/masterdiplomazia/it/agenda/ultimo-open-day-master-in-diplomazia Vai su Facebook

Università, open day online di presentazione del master in Diplomazia; Evento online: Open Day 13 maggio Master in Diplomacy 2025/26; Università, open day online di presentazione del Master in Diplomazia.