Università pubblicata online l' offerta formativa | a luglio via alle immatricolazioni

L’Università di Pisa svela la sua nuova offerta formativa per l’anno accademico 2025-2026, aprendo le porte alle immatricolazioni dal 24 luglio. Con 148 corsi tra triennali, magistrali e a ciclo unico, tra scienze umane, tecnologie e discipline innovative, c’è un percorso per ogni aspirazione. È il momento di scoprire le opportunità che ti aspettano e di prepararti a plasmare il tuo futuro con un'istruzione di eccellenza.

E’ on line la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026. Il 24 luglio apriranno le immatricolazioni ma intanto è già possibile farsi un’idea dei percorsi a disposizione. Sono 148 i corsi di laurea fra triennali, magistrali e a ciclo unico che spaziano in sei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it