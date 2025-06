Università il premio di Legacoop | studentessa riminese vince una borsa di studio da 1.500 euro

Zoe Fiorini di Bertinoro, Chiara Mantovani, di Ravenna e Consuelo Pacini, di Rimini sono le vincitrici del bando per studentesse di corsi di laurea Stem indetto da Legacoop e Federcoop Romagna. Ognuna di loro ha ricevuto una borsa di studio da 1.500 euro, a riconoscimento dei brillanti percorsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

