Università e sostenibilità la lettere degli ambientalisti | Rinaturalizzare le aree dismesse

L’Università di oggi si trova di fronte a una sfida cruciale: conciliare lo sviluppo edilizio con la tutela ambientale. È in questo scenario che si inserisce la lettera degli ambientalisti, un appello rivolto al rettore Zucchi e alle autorità dell’Ateneo, per promuovere un equilibrio sostenibile. La proposta? Rinaturalizzare le aree dismesse, trasformando il progresso in un’opportunità per rispettare e valorizzare il nostro patrimonio naturale.

Sviluppo edilizio dell'Università e sostenibilità ambientale: attorno a questi due temi ruota la lettera che un gruppo costituito da associazioni ambientaliste ha indirizzato al rettore Zucchi e agli organi decisionali dell'Ateneo cittadino. La missiva porta le firme di Associazione ambientalista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

