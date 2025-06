Università al via Biobiowa | dagli scarti agricoli nuove frontiere per il biochar in ambito biomedico

Al via il progetto Biobiowa, un innovativo passo avanti nel campo delle biotecnologie sostenibili. Grazie all’utilizzo degli scarti agricoli, questa iniziativa mira a sviluppare biochar con applicazioni biomediche, aprendo nuove frontiere per un futuro più ecofriendly e salutare. Il convegno inaugurale mercoledì 2 luglio al Policlinico G segna l’inizio di un percorso promettente che unisce innovazione e sostenibilità, e non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà.

Prende ufficialmente il via il progetto Biobiowa - “Ottenimento di biochar per applicazioni biomediche con una tecnologia ecofriendly per sfruttare il potenziale degli scarti agricoli”. Il convegno inaugurale si terrà mercoledì 2 luglio dalle ore 9:30 nel Centro Congressi del Policlinico G. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: scarti - università - via biobiowa - dagli

Università, al via Biobiowa: dagli scarti agricoli nuove frontiere per il biochar in ambito biomedico https://ift.tt/3Hevsdr https://ift.tt/Oz91BKW Vai su X

Università, al via Biobiowa: dal recupero degli scarti agricoli nuove frontiere per il biochar in ambito biomedico; Messina, al via Biobiowa: biochar dagli scarti agricoli.