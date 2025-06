UniFi diventa più sostenibile | 64 edifici saranno riqualificati grazie all’accordo con Engie

L’Università degli Studi di Firenze si impegna a diventare più sostenibile, grazie a un innovativo accordo con Engie Italia. Con 64 edifici coinvolti, tra cui il rettorato e il museo della Specola, il progetto mira a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli ambienti, segnando un passo importante verso un futuro più green e responsabile. Il cambiamento parte ora: l’azione concreta per un campus più sostenibile è iniziata.

Firenze, 30 giugno 2025 – Verso un Ateneo più green. L’Università degli Studi di Firenze compie un importante passo verso la sostenibilità ambientale grazie a una nuova collaborazione con Engie Italia. Il progetto, fa sapere l’azienda, coinvolge 64 edifici del campus, tra i quali il rettorato, Palazzo Fenzi, il museo della Specola e palazzo Vegni. Obiettivo: ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli ambienti di studio e lavoro per studenti, docenti e personale. Con un investimento di circa 6 milioni di euro, ecco che Engie riqualificherà gli impianti di riscaldamento e climatizzazione di oltre un milione di metri cubi di spazi accademici, introducendo tecnologie a basso impatto ambientale e sistemi di monitoraggio intelligenti per ottimizzare i consumi in tempo reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it