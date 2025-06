Unicam quasi 700 anni di storia | Scienza innovazione e ricerca Matricole in crescita del 10%

Unicam, con quasi 700 anni di storia, rappresenta un faro di scienza, innovazione e ricerca per il territorio. Con matricole in crescita del 10%, l'università continua a essere un punto di riferimento fondamentale per Camerino e l'intera regione. Il rettore Graziano Leoni illustra i progetti futuri, tra radicamento alle tradizioni e spinta verso l'innovazione. Università e territorio: un legame che si rafforza ogni giorno, alimentando crescita e sviluppo condiviso.

Dal 1336 l'UniversitĂ di Camerino è un faro per il territorio. Il rettore Graziano Leoni illustra i progetti in cantiere, tra innovazione e radicamento. UniversitĂ e territorio. Qual è il legame? "Le basi del legame col territorio appenninico del Maceratese sono storiche. La nostra Università è nata quasi 700 anni fa e, nelle sue radici, nel rapporto con le istituzioni e la popolazione, fonda tutta la sua attivitĂ . Unicam è una fonte di "fertilizzazione", sviluppando conoscenze scientifiche e basi culturali. Le aziende che hanno bisogno di innovazione sanno che c'è questa opportunitĂ ". In che modo puntate sulla comunicazione? "Per noi è un settore strategico: oggi bisogna saper comunicare, se non si comunica si è invisibili, poco rilevanti.

Unicam, quasi 700 anni di storia: "Scienza, innovazione e ricerca. Matricole in crescita del 10%" - Camerino, il rettore Graziano Leoni: siamo una fonte di 'fertilizzazione' per il territorio "Nuovi laboratori di chimica, fisica e scienze gastronomiche: un gioiello per l'ateneo".

