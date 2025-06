Un' aula per la giudice Vincenza Cozzino | il Tribunale di Avellino ne onora la memoria

In occasione dell'anniversario della scomparsa della stimata giudice Vincenza Cozzino, il Tribunale di Avellino rende omaggio alla sua memoria intitolando l'aula dove ha passato anni a presiedere le udienze. Un gesto che celebra la sua dedizione e il suo impegno al servizio della giustizia. Un tributo doveroso per ricordare una figura amata e rispettata che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità giudiziaria.

L’aula dove per anni ha celebrato le sue udienze come giudice monocratico sarà intitolata alla memoria di Vincenza Cozzino, il magistrato deceduto il 4 luglio di un anno fa, dopo aver combattuto per due mesi in seguito a un malore improvviso. Proprio nel giorno dell’anniversario della sua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: aula - giudice - vincenza - cozzino

“Vi brucio tutti”: aggredisce l’ex moglie e la giudice in aula, condannato per stalking e minacce - L'uomo condannato per stalking e minacce, dopo aver aggredito l’ex moglie e la giudice in aula, aveva mostrato comportamenti violenti già lo scorso dicembre a Milano.

Avellino, un'aula intitolata in memoria del giudice Vincenza Cozzino; Tribunale, aula intitolata alla giudice Cozzino ad un anno dalla scomparsa; Incontro Giuridico ad Avellino: I caratteri della Giurisdizione - Tra Garanzie e Scopo del Processo.

Tribunale, aula intitolata alla giudice Cozzino ad un anno dalla scomparsa - L’aula dove per anni ha celebrato le sue udienze come giudice monocratico sarà intitolata alla memoria di Vincenza Cozzino, il magistrato deceduto il 4 luglio di un anno fa, dopo aver ... Scrive irpinianews.it

Giudice in sciopero della fame sviene in aula/ Paura per Vincenza Gagliardotto - IlSussidiario.net - Palermo, la giudice onoraria Vincenza Gagliardotto è svenuta in aula dopo 16 giorni di sciopero della fame: sottoposta ad accertamenti. Come scrive ilsussidiario.net