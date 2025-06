Un' altra notte di proteste a Belgrado strade bloccate

Un'altra notte di proteste scuote Belgrado, con le strade bloccate e migliaia di manifestanti che si mobilitano per chiedere elezioni anticipate. Dopo l'imponente raduno di sabato, le manifestazioni continuano senza sosta, alimentate dal crescente malcontento verso il governo e le accuse di corruzione. Gli attivisti anti-corruzione, in risposta all'arresto di numerosi cittadini, hanno promosso nuove azioni di protesta, rafforzando un movimento che non sembra voler fermarsi.

Migliaia di manifestanti hanno bloccato ieri le principali arterie stradali di Belgrado e di altre città serbe e le manifestazioni per chiedere elezioni anticipate stanno proseguendo per la seconda notte consecutiva dopo l'imponente raduno di sabato nella capitale. Gli attivisti anti-corruzione, in risposta all'arresto di un "gran numero di cittadini" in seguito alla protesta, hanno promosso ulteriori azioni, con migliaia di persone che hanno risposto organizzando decine di blocchi stradali intorno alla capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un'altra notte di proteste a Belgrado, strade bloccate

In Serbia, a Belgrado, decine di migliaia di manifestanti hanno occupato Slavija Square chiedendo elezioni anticipate. La protesta è contro il presidente serbo Vucic, accusato di autoritarismo e legami con la criminalità

