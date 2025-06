una soluzione unica e digitale per gli ordini e i pagamenti

che semplifica e rivoluziona la gestione di bar e negozi, integrando in un’unica soluzione digitale ordini, pagamenti, registratore fiscale e software gestionale. Con Qromo, l’innovazione entra nel cuore del business, garantendo efficienza e tranquillità. Scopri come questa startup sta trasformando il modo di fare impresa, rendendo ogni attività più smart e competitiva, senza complicazioni né confusione.

UN POS per accettare i pagamenti, un registratore fiscale e un software gestionale: oggi aprire un bar o un negozio significa mettere assieme dispositivi e tecnologie che spesso non dialogano tra loro. A meno che non si scelga Qromo, la startup fondata da Francesco Basile, 30 anni, milanese, ex enfant prodige della tecnologia, divenuto imprenditore. Nata nel pieno della pandemia del Covid 19, Qromo è apparsa sulla scena offrendo una piattaforma "tutto in uno" che consente di gestire con la tecnologia un punto vendita in modo autonomo, economico e digitale, curando ogni aspetto dell'attività, dai pagamenti all'inventario.