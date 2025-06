Una serie Netflix sbarca in provincia di Frosinone

Accende i riflettori su Alatri, portando il talento di Ficarra e Picone direttamente nel cuore della provincia di Frosinone. Questa incursione cinematografica promette di regalare emozioni autentiche e un'occasione unica di visibilità per il territorio. La troupe di Sicilia Express sta vivendo momenti intensi tra le suggestive strade della città , lasciando presagire un impatto duraturo e una nuova avventura che farà parlare di sé. Restate con noi: la magia sta per iniziare.

La serie in distribuzione Netlix con protagonista Ficarra e Picone sbarca ad Alatri, in provincia di Frosinone. In questi giorni la troupe della serie televisiva Sicilia Express, il nuovo progetto del celebre duo comico, prodotto da Tramp Limited e destinato alla distribuzione su Netflix, si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

